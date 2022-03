Natasza Urbańska wystąpiła z córką na koncercie dla Ukrainy. Kalina ma już 14 lat!

Janusz Józefowicz, reżyser musicali, 3 lipca obchodził okrągłe urodziny. Z okazji swojej 60-ki zaprosił swoją żonę Nataszę Urbańską i ich 11-letnią córkę Kalinkę na długie słoneczne wakacje. Cała trójka najpierw pojechała razem do Austrii, potem do Gruzji, a na koniec do włoskiej Toskanii. A to jeszcze nie koniec, bo w sierpniu odwiedzą kolejny kraj – Hiszpanię. Jak się jednak okazuje ten wyjazd to nie tylko wypoczynek i zwiedzanie. Janusz i Natasza postanowili bowiem połączyć urlop z pracą. Córka Urbańskiej i Józefowicza zagra w filmie?! Podczas wakacji zaplanowali spotkania z kilkoma zagranicznymi aktorami, spośród których wybiorą odtwórców ról Ernsta Lubitscha, Rudolfa Valentino i księcia Serge Mdivani do filmowej wersji musicalu „Polita”. Janusz Józefowicz pragnie, by jego musical filmowy był produkcją międzynarodową na najwyższym poziomie. Oczywiście główną rolę Poli Negri zagra w nim jego piękna żona! Czy dla Kalinki znajdzie się miejsce w tej produkcji? Jeszcze nie wiadomo. W wywiadach para zdradza, że ich ukochana jedenastolatka pięknie tańczy i śpiewa. Ale rodzice nie chcą na nią naciskać. Pragną, by dziewczynka sama znalazła swoją drogę. Niekoniecznie nawet artystyczną. Ma jeszcze na to wszystko czas. Dopiero wchodzi w czas nastoletnich szaleństw. A kiedy zobaczymy na ekranach filmową wersję musicalu "Polita"? Zdjęcia próbne ruszają na początku lipca. Produkcja powinna pojawić się na ekranach kin dopiero w 2020 roku. Trzymamy kciuki! Natasza Urbańska na wakacjach. Natasza Urbańska, Kalinka Józefowicz i Janusz Józefowicz na wakacjach.