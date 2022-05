Finał "Mask Singer": Czy Deszczem jest gwiazda "365 dni"?! Widzowie nie mają wątpliwości! 

W Warszawskim klubie Capitol odbył się niezwykły koncert, który jednocześnie był premierą płyty "Poland Why Not". Na koncercie można było usłyszeć wszystkie utwory z krążka. Głosem i wyglądem zachwycała Natasza Urbańska i Patricia Kazadi. Wśród wykonawców znaleźli się także Mietek Szcześniak, Sławek Uniatowski, Magdalena Tul i wiele innyc h "Poland Why Not" to projekt muzyczny, którego celem jest zaznaczenie Polski na muzycznej mapie świata. Został zapoczątkowany już w 2007 roku przez Briana Allana , producenta muzycznego, który zwrócił uwagę na to, że Polska nie ma popowej gwiazdy znanej na arenie międzynarodowej. Postanowił to zmienić i promować polskich artystów za granicą. Największymi gwiazdami tego projektu są Patrycja Kazadi i Natasza Urbańska i to właśnie one mają nas reprezentować za granicą. Patrycja Kazadi wystąpiła w krwistoczerwonej sukni do której zestawila bardzo ciężkie buty. Często ją także zadzierała do góry, wszystko dlatego, że pod spodem miała rajstopy imitujące pończochy, modne ostatnie wśród gwiazd. Natasza Urbańska zaś postawiła na białą suknię z kolekcji Łukasza Jemioła z dodatkami w kolorze rdzy. Do całości zestawiła zamszowe sandały. Co sądzicie o strojach naszych reprezentantek? Są na światowym poziomie? kj