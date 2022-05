Beata Kozidrak usłyszała wyrok. Prokuratura zapowiada apelację: "Kara jest rażąco łagodna"

1 września Beata Kozidrak została zatrzymana przez policję za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Artystka prowadziła samochód przez jedną z głównych warszawskich ulic, a policję zawiadomił jeden z zaniepokojonych kierowców. Następnego dnia Beata Kozidrak usłyszała zarzuty i przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Właśnie zapadł wyrok. Co grozi Beacie Kozidrak? Beata Kozidrak usłyszała wyrok. Prokuratura chce się odwoływać Fakt, iż jedna z największych polskich gwiazd została zatrzymana przez policję, mocno poruszył opinię publiczną. Na Beatę Kozidrak spadła fala krytyki, zaś sama wokalistka wydawała oświadczenie, w którym przyznała się do czynu i przeprosiła za to, co zrobiła. Jednocześnie zapewniła, że "jest gotowa na poniesienie konsekwencji". Od czasu zatrzymania Beata Kozidrak wróciła do pracy, zadebiutowała piosenką z Justyną Steczkowską , a także ogłosiła, że planuje liczne koncerty. Przez ten czas niecierpliwie z pewnością czekała na wyrok sądu, a ten zapadł podobno 29 października i nie należy do najłaskawszych. Jak podaje serwis "Tvp.info.pl" sąd zdecydował, że artystka została uznana winną prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości i skazał ją na sześć miesięcy pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzi n miesięcznie, a także zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych na 5 lat i kary grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Jak podaje portal, prokuratura będzie apelować od tego wyroku, ponieważ jest on "niewspółmierny" do okoliczności popełnienia czynu. Sama Beata Kozidrak jeszcze nie odniosła się do sprawy. Zobacz także: Justyna Steczkowska o hejcie na Beatę Kozidrak: "Kim jesteśmy, by osądzać drugiego człowieka" Beata Kozidrak po...