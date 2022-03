"Mask Singer": Kto odpadł w 4. odcinku? Ogromne zaskoczenie! 

Za nami czwarty odcinek "Mask Singer". Tym razem ponownie nie brakowało emocji. Na scenę powrócili Ważka, Bocian, Wiedźma, Deszcz i Kogut. Kto poradził sobie najsłabiej i musiał ściągnąć maskę? Zobaczcie!

"Mask Singer": Kto krył się pod maską Wiedźmy?

"Mask Singer" generuje ciekawość widzów. Uczestnikom doskonale udaje się ukrywać swoją tożsamość, chociaż widzowie mają już kilka typów. Na tę chwile wiadomo już, że pod postacią Tortu krył się Mateusz Banasiuk, Ośmiornicą być Stefano Terrazino a Kotem Grzegorz Skawiński. Dziś na scenie ponownie zobaczyliśmy występy zamaskowanych pięciu gwiazd. Tym razem w muzycznej bitwie zmierzyli się Ważka, Bocian, Wiedźma, Deszcz i Kogut. Kto odpadł i musiał ściągnąć swoja maskę?

W najbardziej tajemniczym i szalonym show jury w składzie: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński i Julia Kamińska, ponownie wcielili się w role detektywów i typowali, kto skrywa się pod przebraniem. Kto dzisiaj musiał się ujawnić?

x-news

Zobacz także: "Mask Singer": Julia Kamińska zobaczyła jedną z gwiazd show! "Ochrona zaczęła na mnie krzyczeć"

Najlepszym uczestnikiem w odcinku okazał się być Bocian, który wykonał piosenkę "Only Girl", Deszcz dzięki wykonaniu "I wanna by your slave" oraz Kogut wykonujący "Can't take my eyes off you" i tym samym zobaczymy go w kolejnych odcinkach. Najmniej głosów widzów otrzymały "Wiedźma", która w dogrywce zaśpiewała "Dance Monkey" oraz Ważka, która w dogrywce zaśpiewała "Conga".

Decyzją widzów, z programem musiała pożegnać się Wiedźma. Pod maską Wiedźmy kryła się Daria Ładocha. Domyślaliście się?

Zobacz także: Stefano Terrazzino o rozwodzie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela: "Miłość jest romantyczna tylko w piosenkach"