"Mask Singer" to niezaprzeczalnie jedno z najbardziej nieprzewidywalnych i emocjonujących show w ofercie programowej stacji TVN. Jak się jednak okazuje, wiele kontrowersji budzi nie tylko formuła programu, w którym gwiazdy polskiego show-biznesu, ukryte pod spektakularnymi kostiumami, mają za zadanie urzec widzownię swoim muzycznym talentem. Wiele skrajnych emocji wzbudzają w widzach także spontaniczne reakcje jurorów. Tym razem to Julia Kamińska stała się obiektem drwin i hejtu internautów. Aktorka nie wytrzymała!

Widzowie "Mask Singer" nie mogą narzekać na brak emocji. Co tydzień kolejne gwiazdy biorą udział w bitwie na głosy, a zadaniem jurorów-detektywów, którymi są Julia Kamińska, Joanna Trzepiecińska, Kuba Wojewódzki i Kacper Ruciński, jest odgadnięcie, kto kryje się pod misternie wykonanym przebraniem. Niestety, choć sama formuła jest szeroko komplementowana przez internautów, to zachowanie jurorów z odcinka na odcinek jest poddawane coraz ostrzejszej krytyce. Tym razem widzom podpadła Julia Kamińska. Gwiazda "BrzydUli" opublikowała na Instagramie zdjęcie promujące show z jej udziałem, a w sieci zawrzało.

Niestety, takiej reakcji artystka z pewnością się nie spodziewała. Tuż obok licznych komplementów na temat aparycji aktorki, nie zabrakło także ostrych słów krytyki względem jej zachowania podczas programu.

Internauci nie tylko okrzyknęli zachowanie Julii Kamińskiej jako infantylne, ale też padły wyjątkowo obraźliwe wyzwiska.

Julia Kamińska nie wytrzymała.

Użytkowniczka Instagrama jednak nie dawała za wygraną.

- Jak się pani zachowuje jak głupia to bardzo przepraszam, ale mnie to irytuje. Jak pani tego nie widzi oglądając siebie w tym programie to proszę popytać ludzi. Z tego co widać, to nie tylko mi to przeszkadza. Ludzie piszą o pani na różnych forach. Miłego dnia - ciągnęła internautka.

- Piszą o mnie nie od dziś, przyzwyczaiłam się. Ma pani prawo się irytować, ma pani również prawo pisać niemiłe i agresywne komentarze - ale to ostatnie świadczy o Pani a nie o mnie :-) - odpowiedziała Julia Kamińska.