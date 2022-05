"Mask Singer": Kto jest Bocianem? Widzowie są pewni, że to znana wokalistka!

Choć w finale „Tańca z gwiazdami” spotkały się Julia Wieniawa i Edyta Zając, to uczestniczką, którą wielu widzów miało nadzieję również w nim zobaczyć, była Anna Karwan (34). „Cios poniżej pasa”, „Ania zasługiwała na więcej”, „Nieporozumienie!” , pisali internauci, często dodając, że gwiazda odpadła z programu przedwcześnie i niesprawiedliwie. Sama Karwan także wydawała się zaskoczona, że jej przygoda z „Tańcem z gwiazdami” tak nagle skończyła się w ósmym odcinku. Tym bardziej że był to program, w którym po raz pierwszy się otworzyła i podzieliła intymnymi wspomnieniami o zmarłym tacie. Czy właśnie dlatego piosenkarka tak mocno przeżyła fakt, że odpadła z show? A może jej wyznanie się do tego przyczyniło? Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Anna Karwan przerwała wywiad wspominając zmarłego ojca... Poruszające Dlaczego Anna Karwan odpadła z "Tańca z gwiazdami" To nie pierwszy raz, kiedy „Taniec z gwiazdami” opuściła gwiazda uznawana za faworytkę. Pierwszy raz jednak był to tak nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Dzień przed emisją feralnego odcinka Anna dowiedziała się, że jej taneczny partner Jan Kliment musi się poddać kwarantannie, a ona sama na parkiecie pojawi się z Kamilem Kuroczką. Choć tancerz szybko opanował choreografię i zaprezentowali z Anną świetny układ, to widać było, że zmiana partnera stresowała Karwan. Samopoczucia nie poprawił jej też juror Andrzej Grabowski, który skomentował jej występ w zaskakująco bezpośredni sposób: „Słuchaj, Ania, ty bardzo ładnie śpiewasz, bardzo ładnie tańczysz, a uwielbiasz sama siebie wprowadzać w jakąś depresję. (…) po jaką cholerę ciągle podpierasz się tymi cytatami, jakbyś nie wierzyła we własne życie...