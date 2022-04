"Mask Singer": Kto odpadł w 5. odcinku? Kolejna gwiazda ujawniona! 

Widzowie TVN nie mogą narzekać na nudę! Za nami 5. niezwykle emocjonujący odcinek "Mask Singer". Na scenie zobaczyliśmy występy czterech zamaskowanych gwiazd. Kto odpadł i skrywał się pod jedną z masek? Zobaczcie!

"Mask Singer": Kto krył się pod maską Róży?

"Mask Singer" to niezaprzeczalnie jedną z najbardziej nieprzewidywalnych i emocjonujących show w ofercie programowej stacji TVN. Gwiazdy polskiego show-biznesu, ukryte pod spektakularnymi kostiumami, mają za zadanie przekonać swoim muzycznym talentem nie tylko widzów, ale i jurorów. Co więcej, w każdym z odcinków rolą detektywów, którymi są Julia Kamińska, Joanna Trzepiecińska, Kuba Wojewódzki i Kacper Ruciński, jest odgadnięcie, kto skrywa się pod danym przebraniem. Co ciekawe, w najnowszym odcinku do jurorów dołączył Marcin Prokop.

Na tę chwile wiadomo już, że pod postacią Tortu krył się Mateusz Banasiuk, Ośmiornicą był Stefano Terrazino, w rolę Kota wcielił Grzegorz Skawiński, zaś pod pod maska Wiedźmy ukrywała się Daria Ładocha. Dziś na scenie ponownie zobaczyliśmy występy zamaskowanych gwiazd. Tym razem w muzycznej bitwie zmierzyli się Prysznic, Słońce, Kot oraz Róża. Kto odpadł i musiał ujawnić swoją tożsamość?

W pierwszej rundzie zmierzyli się Róża w utworze "Cicho" Ewy Farnej oraz Kot, który zaśpiewał kultowy przebój Shakina Stevensa - "Cry just a little bit". Następnie o głosy widzów i jurorów zawalczyli Słońce i Prysznic. Gwiazda wcielająca się w Słońce postawiła na piosenkę "Who wants to live forever" z repertuaru Queen, zaś Prysznic zachwycił wszystkich utworem "Sofia" z repertuaru Alvaro Solera.

Najmniej głosów otrzymała Róża oraz Prysznic. To właśnie oni zmierzyli się w dogrywce. Decyzją widzów, z programem musiała pożegnać się Róża. Jak się okazuje, pod maską kryła się Dorota Gardias. Domyślaliście się?

