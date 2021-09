Dorota Gardias zmaga się z nowotworem piersi. Czeka na operację

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Dorota Gardias , która zmaga się z koronawirusem trafiła do szpital ze względu na poważny stan. Pogodynka z racji na sprzeczne doniesienia zdecydowała się na Instastories opowiedzieć, jak się czuje i zdradziła, jakie miała objawy zakażenia. Teraz Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się poruszyć temat zdrowia koleżanki ze stacji i w „Dzień dobry TVN” zdradziła czy Dorota Gardias była podłączona do respiratora! Agnieszka Woźniak-Starak o stanie zdrowia Doroty Gardias! O stanie zdrowia Doroty Gardias, co jakiś czas informują media. W końcu pogodynka sama opowiedziała o zarażeniu koronawirusem i wyznała, że miała problemy z oddychaniem i jej stan ciągle się pogarszał, dlatego trafiła do szpitala. Gwiazda TVN poruszyła też temat zdrowia swojej córki i przyznała, że Hania pokonała chorobę i wyszła już ze szpitala. Teraz temat zdrowia Doroty Gardias w telewizji śniadaniowej poruszyła Agnieszka Woźniak-Starak i rozwiała wątpliwości na temat tego, czy pogodynka była podłączona do respiratora: Informacje, że Dorota Gardias leży pod respiratorem nie są prawdziwe. Dorotka czuje się coraz lepiej, a jej córeczka jest w domu pod opieką taty - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak. Zgodnie z tymi doniesieniami Dorota Gardias czuje się już lepiej i być może już niedługo będzie mogła opuścić szpital i wracać do zdrowia w domowym zaciszu. Zobacz także: Dorota Gardias opowiedziała o dolegliwościach po zarażeniu koronawirusem. "Ból w płucach, duszności i kłopoty z oddychaniem" Dorota Gardias niedawno zdecydowała się opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. Wyjaśniła też, w jaki sposób się zaraziła! Córka pogodynki czuje się już dobrze i mogła opuścić szpital. ...