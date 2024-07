1 z 5

To Zosia Ślotała! Stylistka pojawiła się na pokazie mody marki Bizuu. Na ten wyjątkowy wieczór Zosia założyła sięgającą do ziemi suknię w kolorze pudrowego różu, a do tego dobrała narzutkę w kwiatowe wzory. Trzeba przyznać, że gwiazda już dawno nie wyglądała tak pięknie i naturalnie. Przypominamy, że Zosia jest obecnie w drugiej ciąży. Siostra lub brat jej córeczki Rani przyjdzie na świat już wiosną. Ostatnio wraz z córką i partnerem Kamilem Haidarem stylistka wybrała się na wakacje do Dubaju. Tam para spędziła początek roku i sądząc po tym, jak Zosia prezentowała się na pokazie, można stwierdzić, że urlop jej bardzo posłużył! Zobaczcie zdjęcia Zosi Ślotały z pokazu Bizuu!

