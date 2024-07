1 z 7

Na początku roku Gucci opublikowało serię filmików zapowiadających kampanię włoskiej marki na sezon pre-fall 17. „Co to znaczy mieć duszę?”, zapytano w nich biorące udział w castingu modelki. Dzisiaj Gucci odpowiedziało na to pytanie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć zachwycającą, pełną energii kampanię na sezon przedjesienny 17.

Post udostępniony przez Gucci (@gucci) 13 Kwi, 2017 o 5:36 PDT

