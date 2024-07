20 lat temu Christy Turlington należała do „wielkiej szóstki” top modelek. Wraz z nią do tego grona zaliczano Naomi Campbell, Lindę Evangelista, Cindy Crawford, Kate Moss i Claudię Schiffer. Ale i dziś 47-letnia Turlington nieźle sobie radzi. Ostatnio na ulicach Nowego Jorku modelka kręciła reklamówkę dla znanej firmy kosmetycznej. A my podziwiamy jej figurę w dopasowanej, cielistej sukni z wycięciami i to… jak sobie radziła z dwoma wielkimi dogami! Tak trzymaj, Christy! Podoba wam się jej stylizacja?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

