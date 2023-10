Jennifer Lopez zachwyciła na rozdaniu nagród. Jej suknia przyciągała spojrzenia

Mimo upływu lat, Jennifer Lopez nieustannie zachwyca swoim talentem, cerą oraz sylwetką. Teraz udowodniła to po raz kolejny. Artystka pojawiła się na gali rozdania Daytime Beauty Awards i przyćmiła innych gości. Jej stylizacja zapierała dech w piersiach.

Jennifer Lopez w kreacji z dekoltem w szpic

Kreacje Jennifer Lopez od lat przyciągają wzrok przechodniów. Artystka lubi bowiem podkreślać swoją sylwetkę i potrafi stworzyć interesujący look zarówno na co dzień, jak i podczas eleganckich przyjęć czy ekskluzywnych eventów. Teraz udowodniła to po raz kolejny. Gwiazda w niedzielę 1 października pojawiła się w Taglyan Complex w Los Angeles podczas 5. edycji Daytime Beauty Awards. Choć modowi eksperci utrzymują, że moda na barbiecore już przemija, piosenkarka uparcie zdecydowała się na imprezie pokazać w stylizacji, w której pierwsze skrzypce grał kolor różowy.

Backgrid/East News

Zobacz także: Jennifer Lopez z jedną z najdroższych torebek świata! Jej koszt to niemal milion złotych

Jenner Lopez pozowała do zdjęć w zapierającej dech białej sukni w ręcznie malowane kwiaty w kolorze fuksji, która przyciągała uwagę rozkloszowanym, asymetrycznym dołem z lekko wydłużonym tyłem. Zaprojektowana przez Roba Zangardiego kreacja Bach Mai Resort 2023 świetnie podkreśliła zgrabną figurę piosenkarki, a głębokie wycięcie w kształcie litery V odsłoniło jej dekolt. Do tego duet stylistów (Rob Zangardi i Mariel Haenn) dobrał różowe sandałki Femme LA "Donatella Mules" za 189 dolarów, a także uroczą torebkę Rodo. Z kolei stylista fryzur Lorenzo Martin upiął jej włosy w ciasnego koka z gładko zaczesanymi do tyłu włosami, wizażysta Scott Barnes postarał się rozświetlić cerę artystki i dopasował idealny odcień szminki, natomiast stylistka paznokci Eri Ishizu zadbała o naturalnie wyglądający manicure. Nad wyglądem Jennifer Lopez tego dnia pracował więc cały sztab ludzi.

Instagram @jlo

Zobacz także: Jennifer Lopez skończyła 54 lata! Przypominamy jej najdroższe stylizacje. Są warte miliony dolarów!

Wszystko z powodu tego, że 54-latka na owej gali wręczała nagrodę ulubionej hollywoodzkiej trenerce fitness - Tracy Anderson. Wiadomo, że na zajęcia tej sportsmenki, uczęszcza nie tylko JLo, ale także Olivia Wilde, Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham czy Jennifer Aniston. Sama Jennifer Lopez podczas przemówienia na wydarzeniu wspomniała, że zgłosiła się do trenerki zaraz po urodzeniu dwójki bliźniaków. To właśnie ona pomogła artystce wrócić do formy.

- Tracy zainspirowała mnie i zachęciła do celebrowania każdej wersji mojego ciała na przestrzeni lat, a także ciągłego doskonalenia się, gdy moje życie i potrzeby się zmieniają. Poznałam ją zaraz po urodzeniu bliźniaków. Zadzwoniłam do niej w momencie, gdy czułam się niepewnie i zastanawiałam się, czy kiedykolwiek wrócę do tego, kim byłam wcześniej – tak, jak większość młodych mam po porodzie. (...) Weszła w moje życie i pomogła mi zaakceptować nową siebie oraz pomóc mi być i uświadomić sobie, że mogę być silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej - mówiła.

Jak Wam się podoba Jennifer Lopez w takiej odsłonie?

FRAZER HARRISON/Getty AFP/East News