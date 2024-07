Gigi Hadid słynie z olśniewających, seksownych kreacji eksponujących jej idealne ciało. A jednak, wybierając look na czerwony dywan gali iHeart Radio Much Music Video Awards, 21-letnia modelka postawiła na coś mniej oczywistego: bijący po oczach garnitur z kolekcji Resort 2017 domu mody Mugler. Idealnie skrojony zestaw wyróżniał się intensywnie czerwoną barwą i rozszerzanymi, rozpinanymi nogawkami. Modelka look uzupełniła biżuteryjnym naszyjnikiem-obrożą, ustami pod kolor garnituru i długim, doczepianym warkoczem. Zgadzacie się, że ta wyrazista stylizacja była strzałem w dziesiątkę? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

