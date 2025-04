Sukienki boho to jeden z tych trendów, które nie przemijają – wracają co jakiś czas w nowej odsłonie i za każdym razem zachwycają lekkością, kobiecością i naturalnym wdziękiem. Wiosną 2025 ponownie stają się must-have'em w kobiecej garderobie. Długie, zwiewne fasony, romantyczne printy i delikatne tkaniny doskonale wpisują się w klimat ciepłych, słonecznych dni. Gwiazdy takie jak Agnieszka Woźniak-Starak i Jessica Mercedes uwielbiają je od lat. Co ważne, modne modele znajdziesz nie tylko w luksusowych butikach, ale też w popularnych sieciówkach – i to w świetnych cenach.

Reklama

Sukienki boho wracają do łask na wiosnę 2025

W sezonie wiosna-lato 2025 styl boho przeżywa prawdziwy renesans. Projektanci tacy jak Chemena Kamali, która objęła kierownictwo kreatywne domu mody Chloé, wprowadzają na wybiegi romantyzm lat 70. w nowoczesnym wydaniu. Sukienki w tym stylu to synonim wolności, kobiecości i lekkości – idealne na ciepłe miesiące.

Charakterystyczną cechą sukienek boho w tym sezonie są lekkie, zwiewne tkaniny, takie jak szyfon, tiul i bawełna muślinowa. Fasony są luźne, często w długości maxi lub midi, co zapewnia komfort noszenia i swobodę ruchów. Popularne są też kopertowe kroje, głębokie dekolty i rozkloszowane rękawy.

Agnieszka Woźniak-Starak i Jessica Mercedes uwielbiają sukienki boho

Agnieszka Woźniak-Starak i Jessica Mercedes to doskonałe przykłady polskich ikon stylu, które od lat konsekwentnie promują estetykę boho, zwłaszcza w sezonach wiosennych i letnich. Prezenterka słynie z zamiłowania do mody łączącej luz z wyrafinowaniem. Styl boho w jej wydaniu to często połączenie lekkich, oversize'owych sukienek maxi z luksusowymi dodatkami – skórzanymi botkami czy wysokimi szpilkami. Nigdy również nie zapomina o designerskich torebkach.

Jessica Mercedes, jako jedna z najpopularniejszych polskich influencerek modowych, bardzo często sięga po elementy stylu boho – zarówno w wersji klasycznej, jak i w bardziej nowoczesnym, miejskim wydaniu. Jej stylizacje to często miks wzorów, faktur i detali: zwiewne sukienki z falbanami, ręcznie robione akcesoria, duże okulary przeciwsłoneczne i sandały gladiatorki. Jessica świetnie łączy styl boho z aktualnymi trendami z wybiegów, pokazując, że ten romantyczny styl może być też bardzo "high fashion".

Gdzie kupić sukienkę w stylu boho?

Sukienka boho to idealny wybór na wiosnę i lato! Na stronie "Cropp" znajdziesz żółtą wiskozową sukienkę maxi w kwiaty w cenie 129.99 złotych. Wykonana z delikatnej, zwiewnej tkaniny w kremowym odcieniu, ozdobiona została subtelnym, żółtym kwiatowym nadrukiem, który dodaje jej romantycznego uroku i świeżości. Sukienka jest dostępna w rozmiarze od xs do xl.

Kolejna sukienka jest dostępna na stronie "Renee" za jedyne 69.99 złotych w promocji. Ta sukienka to wyrafinowana wersja stylu boho – łączy w sobie lekkość, kobiecość i nowoczesną elegancję. Wykonana z lejącego materiału o miękkim, naturalnym układzie, prezentuje efektowny nadruk roślinny w odcieniach zgaszonego różu, beżu i czerni. Górna część sukienki to kopertowy dekolt w kształcie litery "V", który subtelnie eksponuje szyję i biżuterię. Długie, bufiaste rękawy zakończone są delikatną gumką, co dodaje całości zwiewności i komfortu noszenia. Sukienka jest dostępna w rozmiarach od xs do xl.

Zobacz także:

Reklama

Agnieszka Woźniak Starak w sukience w stylu boho fot. Pawel Wodzynski/East News

Jessica Mercedes w sukience w stylu boho Artur Zawadzki/REPORTER

Sukienka boho fot. Cropp