Charlize Theron pojawiła się na gali Cinema For Peace w Berlinie. Aktorka reprezentowała na niej własną fundację charytatywną Africa Outreach Project, która była jednym z partnerów imprezy. Gwiazda jak zwykle wyglądała zachwycająco. A wystarczyła jej do tego prosta czarna suknia z głębokim dekoltem z kolekcji domu mody Christian Dior. Uwagę zwracała też fantazyjnie pofałdowana grzywka aktorki i… pasujący do koloru sukni lakier do paznokci. Charlize jesteśmy twoimi fanami! A wy?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

