1 z 5

W zimowy weekend Viola Kołakowska i Tomasz Karolak wybrali się na spacer w ciepłych, modnych stylizacjach. Para coraz częściej widywana jest razem, co może świadczyć o tym, że aktor jest już gotowy na poważny związek z matką jego dzieci. Wcześniej bronił się przed tym, żeby zamieszkać z rodziną, wolał opiekować się bliskimi, ale mieszkać sam, jednak kilka miesięcy temu zmienił zdanie i wprowadził się do ukochanej i dzieci. Viola Kołakowska na spacer założyła na siebie kilka warstw ubrań, co wcale nas nie dziwi, bo ostatnio w Warszawie jest bardzo mroźno! Pod puchową kurtę założyła sweter, długą spódnicę i ciepły szalik. Nie zabrakło też śniegowców. Tomasz Karolak także postawił na swoją ulubioną puchową kurtkę.

Zobacz: Tomasz Karolak zabrał Violę Kołakowską na romantyczny wypad do Zakopanego! Szykują się zaręczyny?