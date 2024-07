1 z 15

Małgorzata Socha, Jessica Mercedes, Katarzyna Sokołowska, Łukasz Jemioł, Dawid Woliński, Karolina Szostak i inne gwiazdy świętowały ostatki na balu maskowym! Ale nie był to zwykły bal, tylko bardzo modowy bal maskowy! Przyszli na niego sami najlepsi polscy projektanci ich muzy oraz zaprzyjaźnieni miłośnicy mody. Obowiązkowo wszyscy nosili maski! Sporym zaskoczeniem było pojawienie się Macieja Zienia. To jego pierwsze wyjście na salony po aferze z jego wspólnikiem i upadkiem marki Zień. Ale wychodzi na to, że projektant wychodzi na prostą, a przyjaciele po fachu nadal bardzo go lubią.

Na balu królowały maski weneckie, ale było kilka widać uszytych i zaprojektowanych specjalnie na tę okazję. My Katarzyny Sokołowskiej nie poznaliśmy! :)

Zobaczcie naszą galerię z balu maskowego modwych gwiazd. Czyja maska podoba wam się najbardziej?

