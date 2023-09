Marta Żmuda Trzebiatowska pokazała się w nowej sukience. Fanka: "Nie umie pani podstawy, czyli zmierzenia się z odmiennym zdaniem"

Ślub Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Kamila Kuli był zaskoczeniem dla wszystkich. Para starała się, aby jak najmniej informacji przedostało się do mediów. Marta i Kamil wynajęli ochronę, żeby ceremonia przebiegła w spokoju. Ślub się odbył, para zebrała mnóstwo życzeń i gratulacji i... cisza. Młode małżeństwo nie pojawiło się nigdzie. Okazuje się, że Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula zdecydowali, że dopiero za jakiś czas chcą pokazać się oficjalnie na salonach razem. Kiedy? Pierwsze oficjalne wyjście Marty Żmudy-Trzebiatowskiej z mężem Jak się dowiedzieliśmy będzie to na premierze filmu "Listy do M 2" , w którym to Marta gra jedną z głównych ról. Kiedy? Premiera odbędzie się 9 listopada 2015 rokuWtedy Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula zadebiutują na czerwonym dywanie jako małżeństwo. Co prawda Marta i Kamil grają już razem w Teatrze Kwadrat jako małżeństwo, ale na salonach jako para pojawią się pierwszy raz dopiero za miesiąc. Zobacz: Nieznane szczegóły wesela Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Kamila Kuli! My nie możemy się doczekać, bo to bardzo ładna nowa para w show-biznesie.