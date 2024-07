Marcelina Zawadzka, Katarzyna Warnke i Kasia Stankiewicz - wszystkie trzy pojawiły się na jednej imprezie w takich samych butach - i to z Zary! Czyżby gwiazdy polubiły sieciówki? Wysokie, bordowe sandałki z paseczkami, które trzy gwiazdy miały na prezentacji biżuterii Yes kosztują 159 zł. Każda wystylizowała je zupełnie inaczej!

Marcelina Zawadzka dobrała je do jasnej stylizacji z romantyczną sukienką i oryginalną marynarką - dopasowała kolor sandałów do odcienia szminki ;) Katarzyna Warnke dopełniła nimi swój odważny look z czerwonym golfem i futrzaną spódnicą, a Kasia Stankiewicz założyła je do jasnoczerwonej, podkreślającej smukłą figurę sukienki z wycięciami.

Jak sądzicie - czy takie same buty na jednej imprezie to już wpadka? Czekamy na wasze opinie!

Marcelina Zawadzka na prezentacji biżuterii Yes

ONS

Katarzyna Warnke na tej samej imprezie w takich samych butach...

Ons.pl

...podobnie jak Kasia Stankiewicz.

Ons.pl

Sandały Zara, 159 zł