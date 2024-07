Ramona Rey pojawiła się we wtorkowy wieczór na pokazie mody Maison Anoufa w warszawskim Bristolu. Artystka rzadko pokazuje się na branżowych imprezach, dlatego zaskoczyła zarówno swoją obecnością, jak i bardzo kontrowersyjną stylizacją. A może to nie ubranie, ale już przebranie? Ramona Rey miała na sobie skórzaną bluzę z białym nadrukiem na rękawach oraz czarną, prześwitującą spódnicę z koronki, która odsłoniła gołe nogi. Dobrała do tego czarne botki oraz torebkę w stylu retro. Najdziwniejszym elementem stylizacji była jej fryzura - peruka z tęczowych włosów, z nierówno przyciętą jasnoblond grzywką oraz poskręcanymi na czubku głowy, kolorowymi ślimaczkami. Zupełnie nie rozumiemy zamysłu tej stylizacji. Artystka chciała wzbudzić zainteresowanie na pokazie mody Maison Anoufa - ale czemu w taki sposób? A co wy sądzicie o kreacji Ramony Rey?

Ramona Rey na pokazie Maison Anoufa

