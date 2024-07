Marta Wierzbicka zaliczyła wpadkę! Stylizacja, którą wybrała na urodzinową imprezę Hard Rock Cafe, dodała jej lat i... kilogramów! Sukienka z roślinnym motywem, wianek z żywych kwiatów - aktorka postawiła na „letni’’ look. Niestety, wzięła to określenie zbyt dosłownie.

Marta Wierzbicka założyła zabudowaną pod szyją sukienkę z kokardą i florystycznym printem. Kreacja z kolekcji Łukasza Jemioła niestety zakamuflowała kobiecą sylwetkę aktorki, a zachowawczy fason dodał jej lat... Podobną sukienkę z charakterystycznym wzorem założyła niedawno Zosia Ślotała, która naszym zdaniem wyglądała lepiej (z pewnością pomógł dekolt i krótsze rękawy).

Aktorka założyła również kolorowy wianek - podobnie jak jej przyjaciółka, Zosia Zborowska (zobacz: Marta Wierzbicka o Zosi Zborowskiej: "Zaczynamy dzień od telefonów do siebie"!). Wianek wykonany przez mak.1904 jest naprawdę piękny, ale nie do końca pasuje do tej stylizacji - na sukience działo się wystarczająco dużo!

Na plus możemy zaliczyć klasyczne, szare czółenka marki Badura.

A co wy myślicie o looku Marty? Hot or not?

Marta Wierzbicka na urodzinach Hard Rock Cafe

Gwiazda postawiła na „letni’’ look...

Ta stylizacja dodała jej lat i... kilogramów!

Marta Wierzbicka i Zosia Zborowska - przyjaciółki w wiankach!