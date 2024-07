Jaka najgorsza rzecz może spotkać gwiazdę na Oscarach? Rzecz jasna może nie dostać statuetki, której się spodziewała. Ale równe bolesne jest gdy inna gwiazda, a zwłaszcza konkurentka pojawi się w tej samej kreacji. Suknie Reese Witherspoon i Tina Fey nie były wprawdzie identyczne, ale za sprawą wyrazistego fioletowego koloru sprawiały wrażenie bardzo podobnych. Dodatkowo obie miały odkryte ramiona! Musimy przyznać, że nas zachwyciła zwłaszcza kreacja Reese Wiherspoon z kolekcji domu mody Oscar de la Renta, która miała w sobie jakże poszukiwaną w tym sezonie nutę retro. Aktorka dodała do niej efektowną diamentową biżuterię Tiffany&Co i czarne sandały Jimmy Choo. A może wam bardziej podobała się suknia z Atelier Versace, którą wybrała Tina Fey?! Jesteśmy ciekawi jak oceniacie te dwie kreacje? Podobne czy nie?! Czy uważacie, że obie gwiazdy miały powód do zmartwienia? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Reklama

Zobaczcie też: Lady Gaga, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett... Olśniewające kreacje gwiazd na gali Oscary 2016!

Reese Witherspoon na gali rozdania Oscarów 2016.

Zobacz także

East News

Podoba wam się sukienka Oscara de la Renta, którą założyła Reese Witherspoon?!

East News

Tina Fey na tegorocznej gali Oscarów.

ons.pl

Co myślicie o sukni Atelier Versace, w której wystąpiła Tina Fey... Hot or Not?!

East News