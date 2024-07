Kim Kardashian sobotnie popołudnie spędziła na imprezie w rezydencji pod Nowym Jorkiem. W ramach wydarzenia promującego markę Revolve 35-latka pozowała w kontrowersyjnej stylizacji i robiła sobie selfies z innymi fashionistkami. Nie musimy dodawać, że gwiazda była w swoim żywiole.

Na odważny look Kim składała się bardzo obcisła, beżowa sukienka z metką Revolve (ok. 900 zł) oraz oryginalne buty. Wykonane z dżinsu, długie kozaki z odsłoniętymi palcami zwracały uwagę... dziurami na kolanach. Marka? Buty nawiązujące do mody z początku minionej dekady są dziełem Kanye Westa i będą elementem jego nowej kolekcji. Mimo że dżinsowa para nie jest jeszcze w sprzedaży, podobne kozaki z zamszu z metką Yeezy to wydatek rzędu 4 tysięcy złotych.

Ubrałybyście się tak na imprezę? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Kim Kardashian postarała się, by na sobotniej imprezie w Hamptons być w centrum uwagi.

Gwiazdka reality show do ultraciasnej sukienki dobrała dżinsowe kozaki.

Oryginalne buty wyróżniały się dziurami na kolanach.

Ładna stylizacja?