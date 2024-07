Katy Perry znowu pokazuje, jak nie należy się ubierać! Gwiazda została przyłapana przez reporterów w kolejnej, bardzo kiczowatej stylizacji. Piosenkarka miała na sobie długi, jaskrawoczerwony płaszcz oraz - do kompletu - spódnicę z wysokim stanem i dużym rozcięciem. (zobacz: Czy Katy Perry nie ma lustra?! Ta stylizacja to koszmar - choć jej autorem jest znany projektant!) Do czerwonego zestawu dobrała opinający krągłe kształty top i odważne, wysokie buty oraz masywną, metaliczną biżuterię: srebrny naszyjnik choker plus złote kolczyki. Mocny makijaż i wysoki kucyk z doczepionych włosów podkreśliły efekt sztuczności.

Zaledwie wczoraj Katy Perry ogłosiła, że pracuje nad własną kolekcją butów - ale czy nie widzi, że sama wygląda po prostu tandetnie? My, patrząc na ostatnie stylizacje piosenkarki, nie kupilibyśmy obuwia sygnowanego jej nazwiskiem...

Katy Perry w czerwieni - zaliczyła wpadkę!

Spódnica odważnie odsłoniła nogę gwiazdy!

Czy w tych butach da się chodzić?