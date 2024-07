Zazwyczaj chwalimy stylizacje Joanny Horodyńskiej, jednak jej look na pokazie Roberta Kupisza nie do końca nas przekonuje... Najwięcej wątpliwości mamy do fryzury i dodatków. Czy największa polska fashionistka zaliczyła wpadkę? (zobacz: Joanna Horodyńska ostro o stylizacji Alicji Bachledy-Curuś! "Czy ona chce z siebie zrobić blogerkę?")

Reklama

Stylistka miała na sobie przejrzystą, białą sukienkę, na którą narzuciła patchworkowe okrycie z dżinsu w różnych odcieniach. Dobrała do niej kolorowe, metaliczne platformy oraz malutką torebkę z aksamitu od Dolce&Gabbana (ok. 3000 zł), którą widzieliśmy u niej już kilkukrotnie - m.in. na imprezie Playboya czy finale Fashion Designer Awards... ponad rok temu! Naszym zdaniem nie wyglądają w tym zestawieniu nie wyglądają one najlepiej, podobnie jak fryzura Joanny Horodyńskiej - wysoki, gładki kucyk. A może macie inne zdanie? Podoba wam się najnowsza stylizacja fashionistki?

Zobacz: Za tę kontrowersyjną sukienkę Joanna Horodyńska zapłaciła... prawie 8 tysięcy złotych!

Zobacz także

Joanna Horodyńska na pokazie Roberta Kupisza

Ons.pl

Tym razem stylizacja gwiazdy nie zachwyciła!

Ons.pl

Reklama

Najmniej podoba nam się fryzura stylistki.