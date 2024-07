Piękna Blake Lively tym razem nie zachwyciła! Aktorka towarzyszyła mężowi, Ryanowi Reynoldsowi na premierze jego nowego filmu - "Deadpool". Gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie pierwszy raz od ostatniej wiosny, lecz jej stylizacja pozostawiała wiele do życzenia. (zobacz: Gwiazda "Plotkary" w krótkiej sukience. Eksponuje zgrabne nogi kilka tygodni po porodzie)

Biała, satynowa sukienka, z jednym rękawem, zdobiona setkami błyszczących koralików - w talii, na rękawie i spódnicy - to projekt z kolekcji Chanel Haute Couture na sezon... wiosna-lato 2014! Blake Lively dobrała do niej srebrne sandałki, błyszczące kolczyki w kształcie kwiatów oraz kilka diamentowych pierścionków. Naszym zdaniem trochę tego błysku za dużo! Musimy też przyznać, że kiedy na czerwonym dywanie gwiazda pokazuje się w kreacji sprzed kilku sezonów, zwykle wygląda zachwycająco. Tym razem efekt jest... cóż, odwrotny od zamierzonego. A może macie inne zdanie? Kreacja Blake Lively - hot or not?

Blake Lively na premierze filmu "Deadpool"

Aktorka towarzyszyła mężowi, Ryanowi Reynoldsowi

Gwiazda założyła sukienkę z kolekcji Chanel Haute Couture 2014

Do tego kolczyki w kształcie kwiatów i rozpuszczone włosy

Chanel Haute Couture, wiosna-lato 2014