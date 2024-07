Weronika Książkiewicz ma nową fryzurę!

Weronika Książkiewicz, podobnie jak Bartek Kasprzykowski i Weronika Rosati próbuje swoich sił na europejskim rynku filmowym. Aktorka dostała rolę we włoskim serialu „L'ispettore Coliandro”, w którym wciela się w rolę Nikity, płatnego mordercy.

Na potrzeby serialu aktorka przefarbowała włosy na niebiesko! Nową fryzurą gwiazda pochwaliła się na Instagramie. Trzeba przyznać, że nawet ten nieco ekstrawagancki look bardzo jej pasuje. A wam się podoba?

