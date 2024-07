To, że Marta Grycan aspiruje do tego, aby być polską Kardashianką wiadomo nie od dziś. Od jakiegoś jednak czasu jej zdjęcia są naprawdę niemal identyczne. Co więcej, Grycanka zmieniła nawet sposób malowania i konturowania twarzy, przypominający styl Kim Kardashian. Efektem pochwaliła się na Instagramie. Zobacz: Gdyby Kim Kardashian zobaczyła nowe zdjęcie Grycan... Zagubiona siostra?

W ślady najstarszej Grycanki idzie jej córka, Victoria. 19-latka podobnie jak amerykańska idolka i mama uwielbia luksusowe marki i epatowanie swoim ciałem. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym ewidentnie inspiruje ją styl Kim. Grycanka zdecydowała się odtworzyć makijaż Kardashian wykonany przez jej makijażystę. Polska celebrytka próbuje pozować jak Kim Kardashian, a żeby nie było wątpliwości swoje zdjęcie zestawiła ze zdjęciem idolki.

Przesada?

