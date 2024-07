Vanessa Hudgens w pastelowym płaszczu

Pudrowy płaszcz zestaw z grubym, szarym golfem oversize oraz ołówkową spódnicą za kolano. By uniknąć nudy, warto dodać mocne akcesoria: okrągłe okulary i dużą biżuterię w stylu boho . Jednak kiedy chłód daje się we znaki, można zamienić modne sandały na stylowe botki (w zestawie obowiązkowo z kryjącymi rajstopami!). W galerii znajdziesz rzeczy inspirowane stylizacją Vanessy - w naprawdę przystępnych cenach!

Płaszcz New Yorker, 149 zł

Płaszcz New Yorker, 149 zł

Spódnica New Look, ok. 75 zł