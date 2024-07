1 z 9

Chcesz być modna jak Ula Dębska? Koniecznie zaopatrz się w oversize'owy sweter, który będziesz mogła też nosić jako sukienkę. My widzimy same plusy takiego rozwiązania. Nie dość, że będziesz wyglądać bardzo sexy, a zwłaszcza jak dodasz najmodniejsze w tym sezonie kozaki za kolano, to będzie Ci ciepło. Dzianiny idealnie nadają się na jesień i zimę, i świetnie komponują się zarówno z grubymi rajstopami, jak i z tymi cieńszymi.

My jesteśmy fanami takich wariacji na temat sukienek. Natomiast jeśli nie będziesz czuła się komfortowo w rajstopach i dłuższym swetrze, zawsze możesz wybrać legginsy lub dopasowane spodnie. Fantastycznie będzie się to prezentować w zestawieniu z ciężkimi botkami!

Ula Dębska na urodzinach Party pojawiła się w zielonym golfie marki Simple, a my podpowiadamy, gdzie możesz kupić podobne!

