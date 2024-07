Są rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody! Jedną z nich jest klasyczne zestawienie bieli i czerni. Wcale nie musi być nudne i zawsze przyda się w sytuacji kiedy… nie wiesz, co na siebie włożyć. Najnowsze wersje tego trendu zaprezentowały ostatnio światowe gwiazdy.

Tilda Swinton na Festiwalu w Wenecji wystąpiła w zdumiewająco prostej białej bluzce z rękawami do łokci. Wyjątkowy charakter jej stylizacji nadała spódnica z fantazyjnym marszczeniem na przodzie. Do tego piękne szare szpilki i… kreacja na czerwony dywan gotowa! Dakota Johnson z kolei wybrała seksowną wersję czerni i bieli. Założyła jedwabny top na ramiączkach i ołówkową spódnicę z zewnętrznymi kieszeniami. Świetnym pomysłem było dodanie do tego zestawu neonowej torebki do ręki. Idealne rozwiązanie do pracy pokazała nam zaś Kate Bosworth. Uważamy, że taka biała bluzka polo z kołnierzykiem i czarna spódnica przed kolano powinna się znaleźć w każdej szafie!

A wy dacie szanse czarno-białej klasyce? Który zestaw najbardziej wam się podoba?

Tilda Swinton na Festiwalu w Wenecji

Biała prosta bluzka pasuje do minimalistycznego stylu gwiazdy

Klasyczne szare szpilki z czarną lamówką sprawdzą się w wielu stylizacjach:)

Dakota Johnson wie jak zrobić wrażenie!

Kocie okulary idealnie pasują do jej seksownego looku!

Trudno nie zauważyć torebki w noeonowym kolorze... prawda?

Kate Bosworth na tygodniu mody w Nowym Jorku

Usta podkreślone czerwoną pomadką to najmocniejszy akcent stylizacji​

Nam podoba się zwłaszcza biżuteryjna torebka Dolce & Gabbana