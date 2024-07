1 z 5

Wkrótce premiera innowacyjnego balsamu - szminki YSL Volupté Tint-In-Balm! Po sukcesie Volupté Tint-in-Oil w olejku z 2015 roku - z tej samej linii, co kultowa szminka Rouge Volupté - luksusowa marka postanowiła poszerzyć linię o odżywczy, koloryzujący balsam do ust. Intensywność zabarwienia ma wzrastać z każdą kolejną aplikacją. Dodatkowy plus? Wyjątkowa trwałość - makijaż wytrzymać ma nawet... pocałunek! Produkt idealny? My nie możemy doczekać się premiery, która zapowiadana jest na...

Zobacz: Olśniewający makijaż jak u Mariah Carey? Gwiazda zaprojektowała specjalną linię kosmetyków dla MAC!