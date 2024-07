„Mam na sobie fiolet, by uczcić pamięć Prince'a", powiedziała reporterom Karlie Kloss na gali Time100, nawiązując do tytułu największego hitu zmarłego artysty. 23-letnia supermodelka postawiła na prostą, obcisłą kreację od Victorii Beckham. Karlie postarała się, by kolor sukienki był najmocniejszym punktem całej stylizacji - jej oprawa była prawie niewidoczna i ograniczała się do minimalistycznych sandałków, czerwieni na ustach i gładko zaczesanej fryzury. Naszym zdaniem całość prezentowała się bardzo szykownie, a wy co myślicie?

Reklama