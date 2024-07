Ostatnio Lady Gaga wyglądała bardzo klasycznie. Wybierała piękne dopasowane sukienki, stylizując się na gwiazdy dawnego Hollywood. Ale te czasy to już przeszłość! Lady Gaga znowu szokuje! Na rozdaniu tegorocznych nagród Grammy pokazała się w kreacji przypominające jej najbardziej szalone looki. Wystąpiła w efektownym bogato zdobionym niebieskim płaszczu zaprojektowanym specjalnie dla niej przez Marca Jacobsa. Gwiazda dodała do niego czerwone atłasowe szpilki na ultrawysokich platformach. Wow!

Największe wrażenie robił jednak nowy kolor włosów Lady Gagi. Gwiazda przefarbowała jej na intensywnie rudy kolor. Stylizacja była hołdem dla zmarłego na początku roku Davida Bowiego, którego utwory Lady Gaga wykonała podczas Grammy Awards. Jesteśmy ciekawi, jak wam się podobała ta kreacja Lady Gagi? A może wolicie ją w bardziej konwencjonalnym wydaniu? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Lady Gaga na rozdaniu nagród Grammy.

ons.pl

Lady Gaga wystąpiła w płaszczu od Marca Jacobsa.

ons.pl

Co myślcie o spektakularnych butach Lady Gagi? Hot or Not?!

East News

Projekt efektownej kreacji Marca Jacobsa wykonanej specjalnie dla Lady Gagi.

