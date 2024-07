Naturalny urok Karlie Kloss sprawia, że supermodelka w kreacjach od najsłynniejszych projektantów wygląda bardzo nonszalancko. Dowód? Look 23-latki z nowojorskiej premiery filmu dokumentalnego "Serena". Supermodelka pojawiła się na wydarzeniu w oryginalnej, pasiastej sukience z kolekcji Resort 2017 projektanta Prabala Gurunga. Karlie do wyrazistej kreacji dobrała proste, lakierowane baleriny od Tabithy Simmons (2290 zł), całość uzupełniając naturalną fryzurą i lekkim makijażem. Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Reklama