Paryski Tydzień mody ściągnął do stolicy Francji wiele gwiazd. Jedną z nich była Selena Gomez. Naszą uwagę zwróciła zwłaszcza jedna z jej stylizacji. Głównymi jej składnikami były czerwone skórzane spodnie i czarny płaszcz z kolekcji Louis Vuitton. Wokalistka dodała do nich czarne body Wolforda i interesujące dodatki: torebkę do ręki Louis Vuitton, transparentne szpilki Soebedar i kultowe już okulary Christian Dior. Nie na darmo mówią… Francja elegancja! A wy co myślcie o jej stylizacji?! Hot or Not?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

