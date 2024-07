Gwyneth Paltrow była jedną z gwiazd, które zasiadły w pierwszym rzędzie by obejrzeć najnowszy pokaz Chanel Haute Couture na wiosnę 2016 w Grand Palais w Paryżu. A było na co popatrzeć! Tym razem Karl Lagerfeld na wybiegu wyczarował drewniany pawilon otoczony minimalistycznym ogrodem. Gwyneth Paltrow stosownie do okazji była ubrana od stóp do głów w… Chanel. Miała na sobie klasyczny wełniany kostium z przypiętą do kieszonki broszką w kształcie kamelii, symbolu tego domu mody i czarne dodatki. Naszym zdaniem wyglądała pięknie na ogrodowych ścieżkach! Też tak uważacie?! ZAGŁOSUJCIE!

