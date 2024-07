Stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy wciąż budzą ogromne emocje. Zostały już rozłożone na czynniki pierwsze, skomentowane, omówione i ocenione. Co ciekawe, uwagę zwracały nie tylko same kreacje, ale także... rajstopy oraz ich brak! Księżna Kate do swojej stylizacji nie dobrała rajstop, w przeciwieństwie do Agaty Dudy. Czy Pierwsza Dama zaliczyła wpadkę? Specjalnie dla nas ocenia Malwina Wędzikowska. Stylistka pokusiła się też o komentarz dotyczący obu stylizacji - zarówno księżnej Kate, jak i Agaty Dudy. Co powiedziała? Koniecznie zobacz nasz materiał wideo!

Reklama

Zobacz: Tego jeszcze nie było. Agata Duda i księżna Kate założyły kreacje od polskich projektantów! Która była lepsza?

Przeczytaj też: Kreacja Agaty Dudy na spotkaniu z Kate i Williamem. Zachwyca czy rozczarowuje?

Zobacz także

Księżna Kate zrezygnowała z rajstop, w przeciwieństwie do Agaty Dudy

Malwina Wędzikowska oceniła stylizacje księżnej Kate i Pierwszej Damy

Reklama