Selena Gomez

Stylowa w każdym calu! Selena Gomez nieustannie śledzona jest przez paparazzi, którzy fotografują każdy jej krok. To dzięki nim wiemy, że młoda gwiazda zawsze ubrana jest zgodnie z najświeższymi trendami!

Kolejna stylizacja aktorki wychodzącej z nowojorskiego hotelu jest równie udana. Czarna spódnica maxi z rozcięciem, granatowy sweterek oversize, drapieżne botki, a w ręku nieodłączny smartfon (dopasowany kolorystycznie do paska). Specjalnie dla was odtworzyliśmy stylizację Seleny - zajrzyjcie do galerii!

Na zdjęciu: Samsung Galaxy S6, ok. 2999 zł

