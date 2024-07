Jak ikona mody powinna wyglądać podczas Paris Fashion Week? Świetnym przykładem jest stylizacja, w której Olivia Palermo przyszła na pokaz haute couture Giambatista Valli 2016/17! Fashionistka wybrała modną - już kolejny sezon! - oliwkową bomberkę, której fason przełamało oryginale, koszulowe wykończenie. Zzestawiła ją z żółtym topem oraz krótką, wzorzystą spódnicą z najnowszej kolekcji Giambatista Valli. Do tego proste, jasnobrązowe sandały, zegarek w męskim stylu i... look ikony stylu gotowy! A co wy sądzicie o stylizacji Olivii?

