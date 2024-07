1 z 9

Margaret pojawiła się na gali Doskonałości Roku Twojego Stylu i po raz kolejny zaskoczyła stylizacją. Gwiazda przyzwyczaiła nas już do tego, że lubi eksperymentować i nie boi się odważnych kreacji, ale tym razem chyba przesadziła. Gwiazda postawiła na różową sukienkę, do której dobrała torebkę w podobnym odcieniu i piękne szpilki z futerkiem (Steve Madden), ale niestety cały efekt psuje bolerko narzucone na sukienkę z rękawami do ziemi, które wyglądają jak... ramiona ośmiornicy. Do tego biała czapka z daszkiem, która pasuje do codziennego stylu Margaret, ale nie wydaje nam się dobrym rozwiązaniem na czerwony dywan. Piosenkarka słynie ze stylizacji, które często są na granicy kiczu. Co myślicie o tej? Margaret zaliczyła modową wpadkę? Zagłosujcie w naszej sondzie!

