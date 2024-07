Małgorzata Rozenek na prezentacji wiosennej ramówki TVN zaprezentowała wyjątkową stylizację. Prezenterka jak zwykle zadała szyku! Małgorzata Rozenek, która już wiosną poprowadzi długo wyczekiwany nowy program "Projekt Lady", miała na sobie bardzo szykowny biały garnitur. Jak dowiedziało się Party.pl, jest to projekt, który powstał we współpracy Małgosi i jej stylisty. Naszym zdaniem bardzo hot! Rozenek uzupełniła stylizację jasną torebką marki Valentino oraz szpilkami z logo Christian Louboutin. Blasku dodała jej biżuteria marki Swarovski. Look godny prawdziwej lady! ;)

Małgorzata Rozenek poprowadzi "Projekt Lady"

Małgorzata Rozenek pojawiła się na konferencji w towarzystwie mentorek swojego nowego show - doktor Ireną Kamińską-Radomską oraz psycholog Tatianą Mindewicz-Puacz. Program ma być polską wersją popularnego brytyjskiego programu "Ladette to Lady", którego celem jest nauczanie dobrych manier, stylu i ogłady. Jego uczestniczkami mają być młode dziewczęta, które chcą zmienić swoje życie i stać się prawdziwymi damami.

Małgorzata Rozenek w białym garniturze własnego projektu.

ONS

Prezenterka poprowadzi nowy program "Projekt Lady".

ONS

Jak Wam się podoba jej stylizacja?

ONS