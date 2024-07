1 z 8

Małgorzata Rozenek na Targach Książki w Warszawie

Małgorzata Rozenek zadała szyku na Targach Książki w Warszawie! Gwiazda TVN promowała swoje publikacje oraz... doskonałe wyczucie stylu. ;) Perfekcyjna Małgorzata Rozenek miała na sobie białą suknię z hitowym w tym sezonie dekoltem carmen z falbanami. Look uzupełniły złote sandałki na szpilkach oraz dopasowane do nich torebka. Biel&złoto to bardzo stylowe połączenie kolorów, które idealnie sprawdza się podczas ciepłych dni.

Zobacz całą stylizację Małgorzaty Rozenek w naszej fotogalerii

