Za nami premiera nowego filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy’’ (zobacz: Bohosiewicz, Oberc, Ślotała - gwiazdy na premierze filmu „Excentrycy’’). Jedną z jego gwiazd jest Sonia Bohosiewicz, która na premierze pojawiła się w bardzo kobiecej i seksownej stylizacji.

Sonia Bohosiewicz na premierze filmu Excentrycy

Aktorka miała na sobie dopasowaną, gorsetową sukienką z fantazyjnymi falbanami na biodrze. Kreacja pochodzi z nowej kolekcji ulubionej projektantki Edyty Górniak - Riny Cossack, i wcale nie jest tania - sukienka z wiskozy kosztuje 2300 zł. Naszym zdaniem to był świetny wybór - kobaltowy kolor sukienki dobrze pasuje do urody Soni, a fason kreacji podkreśla jej kobiecą figurę! Do tego spięte włosy, które odsłoniły ramiona, oraz świetlisty makijaż... Super! Jedyne, co byśmy zmienili, to kolor butów - do odkrytych nóg przydałyby się jaśniejsze. Wam też podoba się premierowy look Bohosiewicz?

Sonia Bohosiewicz na premierze filmu „Excentrycy’’

Aktorka wybrała kobiecą sukienkę Riny Cossack z falbanami

Ten kolor świetnie pasuje do Soni!

Do tego elegancko spięte włosy i świetlisty makijaż

Sukienka z falbanami na biodrze Rina Cossack, 2300 zł