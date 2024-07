To już zaczyna być nudne. Małgosia Socha jak tylko się gdzieś pojawia, wygląda zawsze perfekcyjnie! Jak ona to robi? Tego nie wie nikt, ale znowu Małgosi to się udało. Aktorka przyszła na pokaz La Manii w sukience mini w fantazyjne wzory, do tego założyła długie czarne kozaki podkreślające zgrabne nogi. Genialnym dodatkiem była mała różowa torebka. Socha wyglądała niezwykle dziewczęco w rozpuszczonych włosach i jasnym makijażu. Biżuteria Apart dopełniła całość stylizacji.

Reklama

Nic dziwnego, że Socha jest ulubienicą polskich projektantów, we wszystkim jest jej dobrze - czy to w szalonej panterce, klasycznych krojach, długich sukniach czy mini. Zawsze pięknie! Też tak uważacie?

Zobacz także: Małgorzata Socha zaszalała w ostatki! Zobaczcie jej bardzo odważną kreację!

Zobacz także

Małgosia Socha na pokazie La Manii.

East News

Małgorzata Socha zawsze najlepiej ubrana.

East News

Reklama

Dziewczęca Małgosia Socha na pokazie La Manii.