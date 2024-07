Jesteśmy pod wrażeniem stylizacji Natalii Siwiec - zwiewne boho w połączeniu z jej urodą daje naprawdę świetny efekt! W kreacji, którą założyła na prezentację jesiennych kolekcji w butiku Moliera 2 zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia ;) Modelka miała na sobie zwiewną, tęczową sukienkę z wielokolorowymi chwostami. Cena kreacji z domu mody Chloe jest zawrotna - trzeba za nią zapłacić prawie 33000 zł! Natalia Siwiec dobrała do niej brązową torebkę (również Chloe, cena ok. 2450 zł) oraz cieliste sandałki z pomponami Azzedine Alaia, które założyła na ostatni pokaz Roberta Kupisza. Do tego rozwiana fryzura z warkoczami i look w stylu współczesnej Indianki gotowy. Też sądzicie, że boho to zdecydowanie styl Natalii?

Natalia Siwiec na prezentacji nowych kolekcji w butiku Moliera 2

Jesteśmy zachwyceni jej stylizacją i... fryzurą!

Natalia postawiła na zwiewną, tęczową sukienkę od Chloe.

Dobrała do niej torebkę (również Chloe) oraz szpilki Azzedine Alaia.

Sukienka Chloe, ok. 32840 zł

Torebka Chloe, ok. 2450 zł