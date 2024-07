Rozwiązanie zagadki zapewne nie będzie dla was zaskoczeniem: mowa o jednej z sióstr Kardashian. 37-letnia Kourtney pojawiła się we wtorek na londyńskiej gali Kobieta Roku Glamour 2016, czyniąc ze swojego imponującego dekoltu jedną z największych atrakcji wieczoru.

Reklama

Kourtney Kardashian z okazji rozdania nagród postawiła na czerwoną sukienkę od Juliena Macdonalda. Kreacja z wiosennej kolekcji brytyjskiego projektanta wyróżniała się połyskującymi zdobieniami, ale w oczy najbardziej rzucał się... dekolt do pępka (zobacz też: Rodzina Kardashianów wraca z musicalu. TYM dekoltem to Kourtney skradła całą uwagę! ZDJĘCIA). Gwiazdka reality show pozwoliła swoim piersiom wybić się na pierwszy plan, stawiając na stonowaną oprawę stylizacji. Kourtney uzupełniła look złotymi szpilkami Gianvito Rossi (ok. 3000 zł) i dopasowaną kolorystycznie kopertówką-puzderkiem. Do tego wieczorowy makijaż oraz wygładzona fryzura z przedziałkiem na środku i... wyjściowa stylizacja godna Kardashianki gotowa!

Podoba wam się styl Kourtney? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Która gwiazda pokazała piersi na ślubie koleżanki? Modowa recydywistka znów szokuje! WPADKA?

Zobacz także

Kourtney Kardashian była jednym z gości na brytyjskiej gali Kobieta Roku Glamour 2016.

East News

Główny punkt wieczoru? Dekolt 37-latki.

East News

Reklama

Seksowna?