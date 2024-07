Bardzo krótka sukienka, dekolt do pasa, wszystko w kolorze ognistej czerwieni - Emily Ratajowski wygląda seksownie czy... tandetnie? Amerykańska modelka, która zawdzięcza swojemu tacie polskie korzenie, zasłynęła odważnym występem w teledysku do piosenki Robina Thicke'a „Blurred Lines’’. Od tej pory coraz częściej gości na czerwonym dywanie i... eksponuje swoje idealne kształty. Była obecna również na specjalnej kolacji wydanej na cześć sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-Moona, gdzie zaprezentowała się w wyjątkowo odważnej kreacji. (zobacz: Emily Ratajkowski pokazała piersi w kampanii Calvina Kleina. Całkiem spore jak na modelkę) Bardzo krótka, czerwona sukienka z głębokim dekoltem pochodzi z kolekcji domu mody Alexandre Vauthier. Modelka założyła do niej wysokie szpilki... i nic więcej! Czy to na pewno odpowiedni look na ważną i niezwykle elegancką kolację? OCEŃ!

Emily Ratajkowski na kolacji wydanej na cześć sekretarza generalnego ONZ

Modelka wybrała bardzo odważną kreację!

Czerwona mini z odkrytymi plecami i seksowne szpilki...

Emily pokazała prawie wszystko!