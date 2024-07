Jeśli nie znacie Alicii Vikander, niedługo na pewno o niej usłyszycie. 28-letnia Szwedka ma już na koncie duże role w filmach "Ex Machina" i "Dziewczyna z portretu" oraz była nominowana do Złotego Globu i prestiżowej nagrody BAFTA. Wschodząca gwiazda obecnie promuje swój nowy film "Jason Bourne". Z okazji londyńskiej premiery kolejnej części przygód tajnego agenta Alicia postawiła na zaprojektowaną specjalnie dla niej kreację od Louis Vuitton. Imponująca, srebrna suknia zwracała uwagę falbaniastymi detalami i cekinową fakturą. Dodatkowe punkty przyznajemy za nonszalancką, dziewczęcą fryzurę. A wy co sądzicie o looku nowej ikony stylu? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

