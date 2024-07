Wróciła moda na lata 90., a wraz z nią długie i bardzo szerokie spodnie z wysokim stanem. Uległa jej Sara Boruc, która na swoim blogu zaprezentowała nową, dość oryginalną stylizację. Odnieśliśmy wrażenie, że blogerka zainspirowała się serialem „Przyjaciele” - w pierwszym odcinku Monica Geller miała spodnie w tym samym stylu - podobny fason, kolor i... szelki!

Reklama

Spodnie, które ma na sobie Boruc, pochodzą z jesienno-zimowej kolekcji Dries Van Noten (cena: ok. 1440 zł). Blogerka zestawiła je z szarą, stylizowaną na męską marynarką Saint Laurent (ok. 9200 zł, Sara zawsze nosi ją w komplecie z broszką tej samej marki - ok. 4200 zł, co razem daje ponad 13 tysięcy złotych). Czarny top kupiony został w Intimissimi, szelki - ponownie Saint Laurent, a buty z charakterystycznym monogramem to oczywiście Louis Vuitton.

Podoba wam się stylizacja Sary Boruc? Widzicie podobieństwo do Moniki z „Przyjaciół’’?

Zobacz: Jak dobrze znasz serial "Przyjaciele"? QUIZ

Zobacz także

Sara Boruc w spodniach Dries Van Noten

www.sinbymannei.com

www.sinbymannei.com

www.sinbymannei.com

Spodnie Sary Boruc - Dries van Noten, ok. 1440 zł

Materiały prasowe

Monica Geller w serialu „Przyjaciele’’

Youtube